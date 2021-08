Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații cer Guvernului sa prezinte sumele cheltuite pentru achiziția dozelor de vaccin anti-COVID-19. „Afirmația ministrului Sanatații, Ioana Mihaila, ca astfel de informații ar fi este inacceptabila, avand in vedere ca este vorba de bani publici, colectați din taxele și impozitele platite…

- Cei de la PSD solicita Guvernului sa prezinte public suma cheltuita pentru vaccinurile impotriva Covid-19 și numarul dozelor achiziționate. Social-democrații considera ca este ”inacceptabila” explicația ministrului Sanatații, Ioana Mihaila, cea care a spus ca aceste sume sunt confidențiale. ”Partidul…

- Partidul Social Democrat solicita Guvernului sa prezinte cetațenilor care sunt sumele cheltuite pentru achiziția dozelor de vaccin anti-COVID-19. Afirmația ministrului Sanatații, Ioana Mihaila, ca astfel de informații ar fi „confidențiale” este inacceptabila, avand in vedere ca este vorba de bani publici,…

- Cioloș arata catre Cițu in privința campaniei de vaccinare. Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a declarat, la Digi24, ca nu se poate spune ca vaccinarea “merge bine” in Romania, avand in vedere ca doar 30% din populație este imunizata prin ser anti-Covid. Totodata, el a spus ca, dupa instalarea guvernului,…

- ”Asa cum am facut si pana acum, vom face in continuare toate eforturile pentru a-i convinge pe cetateni ca solutia de a scapa de pandemie este vaccinarea. Ministerul Sanatatii a venit ieri si a prezentat - am avut o discutie la Guvern si dupa aceea in coalitie - mai multe solutii, unele sunt pe parte…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a avut astazi, 16 iulie a.c., la sediul ministerului, o intrevedere cu comisarul european pentru Sanatate si Siguranta Alimentara, Stella Kyriakides, principalele teme de discutie vizand campania de vaccinare impotriva COVID 19 , informeaza Ministerul Sanatatii. Ministrul…

- Duminica, 11 iulie, raportarea deceselor COVID petrecute in 2020 sau la inceput de 2021, dar introduse cu intarziere in statistica oficiala s-a oprit: bilanțul Grupului de Comunicare Strategica arata zero. Din 28 mai pana sambata, 10 iulie, s-au adunat 3.572 de decese vechi raportate cu intarziere.…

- Romanii vor descarca certificatul verde de vaccinare de pe un portal securizat al STS. Certificatul digital va fi lansat la nivel european la inceputul lunii iulie. Documentul va fi disponibil in Romania de luna viitoare. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a precizat ca procedurile…