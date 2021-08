PSD a solicitat, miercuri, ministrilor Sanatatii si Educatiei sa ajunga ''urgent'' la un acord clar cu privire la tipul testelor anti-COVID si la procedurile care sa fie aplicate pentru testarea elevilor si profesorilor in unitatile de invatamant, avand in vedere ca au ramas mai putin de sase saptamani pana la inceperea noului an scolar.



