Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, PSD cere USR-PLUS sa fie consecvent principiilor pe care le-a fluturat pana acum in ochii alegatorilor si sa retraga sprijinul politic ministrului Nasui, astfel incat acesta sa poata fi inlocuit in cel mai scurt timp de o persoana competenta", precizeaza comunicatul PSD.Potrivit PSD, "prin…

- PSD solicita prim-ministrului Florin Citu si presedintelui Klaus Iohannis revocarea de indata a ministrului Economiei Claudiu Nasui, in urma anularii integrale a Masurii 3 – Granturi pentru investitii acordate pentru IMM-uri.

- „Prin anularea Masurii 3, ca urmare a declansarii anchetei DNA, Guvernul admite ori frauda care s-a comis prin interventiile ministrului Economiei, ori incompetenta fara margini a acestuia in gestionarea acestui program care afecteaza peste 27.000 de IMM-uri si compromite relocarea a 550 de milioane…

- PSD solicita prim-ministrului Florin Citu si presedintelui Klaus Iohannis revocarea de indata a ministrului Economiei, Claudiu Nasui, in urma anularii integrale a Masurii 3 – Granturi pentru investitii acordate pentru IMM-uri.

- Partidul Social Democrat ii cere premierului Florin Cițu și președintelui Romaniei Klaus Iohannis revocarea „de indata” a ministrului Economiei Claudiu Nasui, in urma anularii integrale a Masurii 3 – Granturi pentru investiții acordate pentru IMM-uri, se arata intr-un comunicat de presa.

- Senatorul Ioan Deneș (PSD BN) trage un semnal de alarma și comenteaza in termeni duri prestația ministrului Economiei, Claudiu Nasui, solicitand demisia acestuia. „Economia naționala este in deriva. Ministrul Nasui nu are nicio viziune, niciun mesaj pentru antreprenori și a inchis toate programele bune…

- In sedinta Biroului Executiv National al PNL de luni, mai multi liberali si-au exprimat nemultumirile in legatura cu activitatea ministrului Economiei, dar l-au adus in discutie si pe Florin Citu. Ludovic Orban a declarat ca in interiorul formatiunii sunt foarte multe puncte de vedere exprimate si ca…

- ​​Sorin Grindeanu a anunțat, luni, ca PSD va depune o moțiune simpla împotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, acuzându-l ca blocheaza un program de 500 de milioane de euro pentru antreprenori. Moțiunea ar urma sa fie depusa dupa ce bugetul pe 2021 va fi trecut de parlament.…