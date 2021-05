„Prin anularea Masurii 3, ca urmare a declansarii anchetei DNA, Guvernul admite ori frauda care s-a comis prin interventiile ministrului Economiei, ori incompetenta fara margini a acestuia in gestionarea acestui program care afecteaza peste 27.000 de IMM-uri si compromite relocarea a 550 de milioane de euro din fondurilor europene din exercitiul financiar 2013-2020. In ambele situatii, orice zi in plus a ministrului Nasui in fruntea Economiei reprezinta un act de sfidare la adresa antreprenorilor romani si marcheaza intrarea in complicitate a celor care pot decide inlocuirea sa”, arata PSD, intr-un…