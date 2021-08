Barbat cazut de la 4 metri inaltime, in zona Hotelului Victoria din Mamaia

Barbat cazut de la 4 metri inaltime in Mamaia Salvatorii au fost solicitati sa intervina astazi, in municipiul Constanta, la pontonul din Mamaia, zona Hotelului Victoria, acolo unde un barbat in varsta de 44 de ani a cazut de la 4 metri inaltime. Conform… [citeste mai departe]