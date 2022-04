Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul PSD, indisponibil 15 minute, in urma unui atac cibernetic Foto: Arhiva. Site-ul Partidului Social Democrat a fost indisponibil în cursul serii timp de aproximativ 15 minute, în urma unui atac cibernetic venit dinspre Federatia Rusa, se arata într-un comunicat al PSD.…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, avertizeaza NATO ca Rusia nu va permite Ucrainei sa achizitioneze arme nucleare. Rusia s-ar confrunta cu un „pericol real” daca Kievul ar dobandi arme nucleare, transmite Reuters. Lavrov care anterior declarase ca “suprematia Occidentului a luat sfarsit”,…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, afirma ca Ucraina ar fi avut dificultati in a rezista in fata asaltului trupelor ruse daca nu ar fi beneficiat de sprijinul unor state dotate cu armament si tehnologie de ultima generatie. El a spus duminica seara pe B1 TV ca au ajuns in Ucraina primele ajutoare…

- Liderii social – democrați și liberali condamna atacarea Ucrainei de catre Rusia, in cursul dimineței de joi. „Condamnam cu fermitate atacul la adresa Ucrainei comis de Federația Rusa și ne exprimam solidaritatea cu toți cetațenii din statul vecin. Aceasta incalcare a dreptului internațional reprezinta…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, sustine ca Romania este pregatita sa faca fata unui aflux de migranti dinspre Ucraina, precizand ca tara noastra are pregatite acele tabere de migranti, are echipamentele necesare pentru a alimenta cu energie electrica locurile respective, dar si pentru a asigura…