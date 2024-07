Numarul cazurilor de abuz al marilor retaileri fața de producatorii romani au crescut in ultima perioada și au ajuns și pe masa Guvernului condus de Marcel Ciolacu. Acesta a dispus controale impotriva acestui comportament discriminatoriu și susține introducerea plafonarii adaosului comercial la produsele romanești, ca masura de protejare a producatorilor romani. ”Anunț public ca nu […] The post PSD si premierul Ciolacu nu renunța la plafonarea adaosului la produse romanești și pun presiune pe Consiliul Concurenței first appeared on Ziarul National .