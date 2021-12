Stiri pe aceeasi tema

- „O sa vina si componentele pe justitie si pe modificarea Constitutiei si o sa vina domnul Vilceanu cu ultimele impacturi calculate pe anumite programe pe care le-am trecut astazi in revista. Am finalizat zona de IMM-uri, cu granturi si cu Start-Up, cu componenta digitala, iar producatorii care vor investi…

- PSD va merge la Cotroceni cu o propunere de prim-ministru și ”este dispus sa îsi asume actul de guvernare”, a declarat miercuri liderul PSD, Marcel Ciolacu. El a spus ca este dispus sa diacute atât cu PNL, cât și cu USR."Ne afam într-o criza majora pandemica,…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat miercuri ca a fost finalizata o lista cu 100 de prioritați pentru romani de la care vor porni discuțiile cu PNL. Totodata, el a criticat abordarea celor de la USR și PNL, spunand ca dau dovada de aroganța și superficialitate. „Haideți sa vedem realitațile…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a facut un apel, miercuri, la colegii de partide, sa gaseasca o solutie pentru a scoate Romania din criza, convins fiind ca Guvernul Ciolos nu va trece azi de votul din Parlament.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, miercuri, ca Dreapta intoarce Romania in anii 1996 - 2000, in conditiile in care "o alta Conventie Democrata", cu PNL si USR, se cearta pe putere, in vreme ce tara "se scufunda" in criza.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, acuza PNL si USR de instabilitate, fiind asemanata situatia din prezent cu cea din 1996-2000, cand la putere era Conventia Democrata Romana, adica o alianta formata din numeroase partide, printre care PNTCD, PNL si PD.

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, face o comparație cu perioada in care la putere a fost Convenția Democrata, referindu-se la situația actuala de incercare de formare a unui nou guvern. „Dreapta intoarce Romania in anii 1996-2000: o alta Convenție Democrata, cu PNL și USR, se cearta pe putere,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu ii critica dur pe președintele Iohannis și premierul Cițu, pe care ii face responsabili de evoluția dezastruoasa a pandemiei de COVID-19. „Romania iși numara morții, in timp ce Iohannis și Cițu iși numara voturile! In iunie, au declarat pandemia inchisa și apoi au țopait bezmetic…