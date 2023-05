Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ciuca a lasat sa se ințeleaga ca revendicarile sindicatelor din Educație nu vor putea fi onorate, cel puțin nu in momentul de fața. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca in afara de propunerile facute de Guvern sindicatelor din Educație și care ar fi fost deja transpuse in proiecte de acte…

- Au aparut primele reacții dupa ce liderul PSD, Marcel Ciolacu a anunțat ca rotativa premierilor se amana. O prima reacție vine din tabara UDMR, Kelemen Hunor, liderul partidului, este de acord cu amanarea propusa de Marcel Ciolacu.

- „Eu imi doresc foarte mult sa ramana in viitorul guvern Sorin Grindeanut. Daca va uitați pe cifrele ministerelor transporturilor din Polonia, Slovacia, sunt recorduri.Exercitiul financiar 2014-2020 are un surplus de 1 mild de euro. Alte proiecte nu au putut face absorbtia, iar Ministerul Transporturilor…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a explicat ca vor exista schimbari in garnitura de miniștri de la PNL. Ciuca a spus ca se vor aproba numele la nivelul fiecarui partid, dar pe lista finala noul premier Marcel Ciolacu va avea ultimul cuvant. In aceste condiții, daca Ciolacu nu iși dorește in Guvern un ministru…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost asteptat sambata, 6 mai, in fata sediului filialei PSD Iași, de mai multe persoane in varsta care i-au cerut sa nu voteze o serie de initiative legislative si sa se opuna introducerii portofelului digital.„Poporul roman nu vrea sa dati legi impotriva poporului…

- Cu mai puțin de o luna pana la schimbarea premierilor, mulți dintre miniștrii PSD și PNL incearca sa-și convinga șefii de partid sa-i pastreze in funcțiile actuale. In ultimele doua ședințe ale conducerii PNL, miniștrii proprii au fost dur criticați pentru felul in care iși duc mandatul. De altfel,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat, vineri la Pitesti, ca este insuficienta masura scaderii TVA la alimentele de baza, pentru ca va fi simtita o scadere de pret doar pentru o luna, apoi acesta va urca din nou, conform news.ro.„Este insuficient. Prioritatea unu este sa indeplinim jaloanele…

- Intr-un comunicat facut public luni, 13 martie, se transmite ca PSD-ul a inceput consultarile publice asupra proiectelor legilor Educației: legea invațamantului preuniversitar și legea invațamantului universitar.Astfel, s-a anunțat ca reprezentanții partidului condus de catre Marcel Ciolacu au avut,…