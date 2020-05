Stiri pe aceeasi tema

- Alfred Simonis, președintele PSD Timiș și lider al deputaților social-democrați, considera ca transformarea Spitalului Județean Timișoara intr-unul... The post Alfred Simonis, președintele PSD Timiș: „Liberalii nu vor spital regional nou la Timișoara” appeared first on Renasterea banateana .

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, sustine ca PNL-istii locali vor sa transforme Spitalul Judetean Timisoara intr-unul regional. Prin aceasta manevra se va pune cruce investitiei intr-un nou spital regional in Capitala Banatului, afirma deputatul PSD. “Conducerea liberala a Spitalului Judetean…

- Liderul UDMR a afirmat ca președintele trebuie sa-și ceara scuze urgent pentru afirmațiile sale. „Klaus Iohannis , isterizat si nervos, a avut o declaratie nedemna pentru un presedinte, cu un mesaj tipic PRM-ist, violent si periculos: ungurii ne iau Ardealul. Astazi am fost martorii unui eveniment fara…

- Dan Oprea acuza lipsa echipamentului complet de protectie contra Covid-19. Medicul mai spune ca protocoalele pe care trebuie sa le urmeze medicii care lucreaza cu pacientii infectati lipsesc cu desavarșire. Dan Oprea a postat duminica, pe Facebook, un mesaj dur, dupa ce un prieten i-a descris cum la…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a transmis, miercuri, ca daca Guvernul nu ia, in sedinta de la ora 17.00, masura plafonarii preturilor pentru alimentele de baza, medicamente si produse sanitare, social-democratii vor depune un proiect de lege in acest sens."Preturile au luat-o razna! Si asta…

- Liderul PLUS Dacian Cioloș spune, referitor la efectele deciziei Curții Constituționale, ca singura soluție pentru a ieși din ”cea mai grava criza constituționala din ultimii 30 de ani” este aceea ca președintele sa desemneze un nou candidat pentru șefia guvernului. În context, fostul…

- O noua ediție a „Serilor patrimoniului”, incitant intitulata „Iubire. Razboi. Tradiții. Mistere dezgropate”, va avea loc miercuri, 26 februarie, de la ora 19.00, in sala Studio a Casei Artelor de pe strada Augustin Pacha, in cadrul proiectului de succes desfașurat sub egida Direcției Județene pentru…

- Liderul grupului parlamentar social-democrat din Camera Deputatilor, Alfred Simonis, a avut un mesaj, de la tribuna parlamentului, pentru liberalul Ion Ștefan, cunoscut drept ministrul „Grinda”. Articolul VIDEO! Mesajul deputatului Alfred Simonis pentru ministrul „Grinda” apare prima data in Monitorul…