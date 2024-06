Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a expus marți, dupa ședința coaliției, motivele pentru care PNL nu mai este de acord ca alegerile sa aiba loc in septembrie, așa cum convenise inițial cu PSD. Rareș Bogdan a fost intrebat de ce PNL nu este de acord ca alegerile sa aiba loc in luna septembrie.

- Liderii PSD și PNL au cazut de acord cu data alegerilor prezidențiale și in prima ședința de Guvern se va face și anunțul oficial. Dupa mai multe runde de discuții, liderii PSD și PNL au cazut de acord ca primul tur al alegerilor prezidențiale sa aiba loc pe data de 29 septembrie, iar turul doi […]…

- In coaliția de guvernare s-a stabilit, dupa analizele de miercuri și joi, sa se negocieze mai departe intre PSD și PNL pentru organizarea alegerilor prezidențiale in luna septembrie, așa cum și-au dorit social-democrații și așa cum a fost ințelegerea inițiala, fiind luate in calcul doua posibile date…

- Liderii coaliției PSD-PNL nu ar fi ajuns la o ințelegere privind data alegerilor prezidențiale in timpul ședinței de miercuri seara, transmite postul de televiziune B1 Tv. Blocaj in coaliția PSD-PNL Potrivit surselor citate de B1 TV, motivul blocajului din coaliție este faptul ca liderii PSD insista…

- Liberalii vor ca alegerile sa aiba loc in decembrie, in timp ce social-democratii in septembrie. Ședinta are loc la Vila Lac, transmite Realitatea Plus.Varianta unei candidaturi comune PSD-PNL la alegerile prezidentiale pare sa nu mai fie de actualitate pentru niciunul dintre partide. Liberalii au transmis,…

- PSD și PNL au avut un acord privind alegerile prezidențiale, care trebuie respectat, pentru ca altfel ar fi un semn de neseriozitate, declara la RFI vicepreședintele PSD Gabriel Zetea. Liberalii vor mutarea scrutinului din septembrie, in timp ce social-democrații nu sunt de acord.

- PSD a caștigat alegerile locale 2024 in județul Bacau. Cristina Breahna Pravaț a caștigat mandatul de președinte al Consiliului Județean Bacau, iar social-democrații au obținut victoria in majoritatea localitaților bacauane. PNL a pierdut Primaria Slanic Moldova, care a fost caștigata de PSD. Social-democrații…

- Social democrații clujeni și-au lansat, oficial, candidații la alegerile locale și europarlamentare de luna viitoare, in cadrul unui eveniment care a avut loc la Casa de Cultura a Studenților „Dumitru Farcaș”.