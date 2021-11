PSD şi PNL îşi dau mâna peste ţară! Cum s-a împărţit „ciolanul” între cele două partide PSD si PNL vor relua astazi negocierile pentru formarea Guvernului. Mai sunt cateva puncte asupra carora nu s-au pus inca de acord, spun liderii celor doua partide. Finanțele, Munca și Jutiția sunt cateva dintre subiectele care raman de discutat. Nici problema funcției de premier nu a fost elucidata inca. „Aproape 95% din programul de guvernare […] The post PSD si PNL isi dau mana peste tara! Cum s-a impartit "ciolanul" intre cele doua partide first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

