PSD și PNL ”curtenesc” alte partide mici. 2022, anul marilor împăcări? Partidele mari incearca sa atraga formațiuni ieșite din prim-planul politicii din rațiuni ideologice și financiare. Pentru „micii” jucatori, miza e de multe ori supraviețuirea in politica sau in diverse funcții. Partidele mari incearca sa atraga formațiuni ieșite din prim-planul politicii din rațiuni ideologice și financiare. Pentru „micii” jucatori, miza e de multe ori supraviețuirea in politica sau in diverse funcții. Desprinse din marile partide pe fondul luptelor pentru putere sau al orgoliilor diverșilor lideri, PMP, ALDE sau Pro Romania cauta acum sa-și regaseasca un loc pe scena politica.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Desprins de PNL in anul 2015, dupa un tur de forta prin stanga social-liberala, ALDE intentioneaza sa se reintoarca la sanul partidului-mama. Mic, dar ambitios, partidul infiintat de Calin Popescu Tariceanu a jucat un rol esential in formarea unor majoritati parlamentare in jurul PSD. Dupa ce i-a asigurat…

- „M-am dus catre partid pentru ca, atunci cand am optat pentru Pro Romania. Dl Ponta tocmai avusese acea situație tensionata cu dl Tudose, dlCimpeanu și am avut senzația ca dl Ponta a ințeles greselile pe care le-a facut, ca nu poți sa mergi in toate luntriile odata si ca trebuie sa faci niste optiuni.…

- Exista o intreaga galerie de politicieni care au fost candva in prim-planul vietii publice din Romania, dar pe urma, din diferite motive, si-au intrerupt brusc ascensiunea. Lista celor ejectati este lunga. Unii dintre ei s-au consolat reintrand in anonimat, altii nu se dau batuti, chinuindu-se sa revina…

- Aurora Liiceanu vine din Moldova de dincolo de Prut, Cristian Preda, din Muntenia, iar Daniel David, din Transilvania. Intr-un moment in care coeziunea din societatea noastra pare dictata doar de aversiunea fața de „ceilalți”, trei cercetatori pun prezentul intr-o perspectiva istorica și ne ofera motive…

- Aproximativ 100 de mii de oameni a scos Sorin Grindeanu in strada, la nici o luna de la investirea guvernului sau. In 31 ianuarie 2017, la miezul nopții, Florin Iordache, ministrul Justiției de atunci, anunța adoptarea ordonanței de urgența numarul 13, care dezincrimina abuzul in serviciu pana la pragul…

- Consiliu Politic Național al PSD va avea loc, astazi, de la ora 14:00. Pentru funcția de vicepremier s-au infruntat Sorin Grindeanu, susținut de liderul PSD, Marcel Ciolacu, și Gabriela Firea, susținuta de secretarul general al social-democraților, Paul Stanescu, dar și Adrian Ciciu, care va deține…

- Vasile Dincu a precizat ca nu exista discuții intre PSD și Pro Romania pentru o fuziune, in condițiile in care Victor Ponta a fost vazut la sediul PSD din Kiseleff in urma cu cateva zile. Intr-un interviu acordat luni seara pentru Profit TV, senatorul PSD a precizat ca e posibil ca pe viitor sa se formeze…

- PMP a decis, vineri, fuziunea prin absorbtie cu PNL, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid. Cele doua partide au stabilit un calendar privind procesul de fuziune urmand ca in perioada imediata echipele de negociere sa stabileasca ce primeste PMP. Negocierile cu PMP ar fi inceput inca de pe…