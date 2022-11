PSD și PNL clonează consulatele pentru noi sinecuri politice Dupa aproape cinci ani in care a fost ținut la sertar, a fost adoptat un proiect de lege ce permite practic „clonarea” consulatelor. Este vorba de legea privind instituirea centrelor comunitare romanești in strainatate , ce au atribuții similare centrelor diplomatice. Votata cu o larga majoritate de PSD, PNL, UDMR și AUR, (192 pentru), inițiativa a intrunit o opoziție doar din partea USR (36 contra) care critica faptul ca „s-a dat dreptul comunitaților de romani din Diaspora sa ceara Guvernului: «Trimiteți-ne de la București un șef cu salariu de ministru»”. Principala nemulțumire a USR vizeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Parlament, PSD, PNL, UDMR și AUR au votat un proiect de lege prin care se cloneaza „consulate pentru noi sinecuri”, spune vicepreședintele USR Dan Barna: „Cumnați, nepoți, rude trimise pe joburi bune in strainatate, asta face legea votata, nu-i ajuta p

- Un scandal a izbucnit, marti, in plenul Camerei Deputatilor, dupa ce deputatul AUR George Simion a luat cuvantul cu privire la un proiect adoptat care vizeaza infiintarea centrelor comunitare romanesti in strainatate, referindu-se si la un alt act normativ adoptat anterior, iar presedintele de sedinta,…

- Un nou scandal a avut loc, marți, in plenul Camerei Deputaților, din cauza unei legi care prevede inființarea unor centre comunitare pentru romanii din diaspora. Modificarea din legea care a primit vot final, marți, prevede reducerea numarului de romani care pot cere inființarea unor astfel de centre,…

- Un militar francez a fost gasit fara viața in camera hotelui Pullman din București. Potrivit anchetatorilor, militarul gasit mort avea o rana in zona gatului, produsa de un obiect ascuțit. Principala ipoteza pe care merg anchetatorii este sinuciderea, insa nu exclud o crima. Duminica, in jurul orei…

- Criteriile de acordare a pensiilor speciale s-ar putea schimba curand pentru toate categoriile beneficiare, Guvernul recunoscand ca exista deja un grup de lucru care analizeaza modificarile. In exclusivitate, Puterea.ro v-a prezentat ce decizii sunt luate in calzul in cazul militarilor, polițiștilor…

- Persoanele fizice care nu mai locuiesc la adresa de resedinta stabilita vor fi obligate ca, in termen de 15 zile de la plecare, sa anunțe la oricare serviciu public comunitar de evidenta a persoanelor, pentru altfel sunt pasibile de o amenda cuprinsa intre 75 lei și 150 lei, potrivit unei propuneri…

- In aceste zile, deputații vor dezbate și aproba unul dintre cele mai mediatizate proiecte de lege care vizeaza sectorul HORECA. FPTR susține modul in care a fost reglementata fiscalizarea bacșișului La Comisia pentru buget, finanțe, banci a Camerei Deputaților, condusa de catre liberalul Bogdan Huțuca,…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat, vineri, ca autoritatile romane au decis declararea ca persona non grata pe teritoriul tarii a unui reprezentant al Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti. Ambasada a fost informata cu privire la aceasta decizie luata prin dispozitia ministrului Afacerilor Externe,…