Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor USR PLUS Ionut Mosteanu a declarat, marti, ca solicitarea senatoarei PNL Alina Gorghiu privind verificarea legalitatii plenului reunit al Parlamentului in care s-a citit motiunea de cenzura a USR PLUS si AUR reprezinta o "chichita procedurala", mentionand ca este o incercare "disperata"…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, dupa ședința conducerilor reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, ca este „interpretabila” data citirii in Parlament a moțiunii de cenzura depusa de USR PLUS – AUR. Orban a spus ca regulamentul prevede citirea in plen a motiunii de cenzura dupa 5 zile…

- Moțiunea de cenzura inițiata de USR PLUS și AUR impotriva Guvernului Cițu NU va fi citita in Parlament: PSD a boicotat ședința Moțiunea de cenzura inițiata de USR PLUS și AUR impotriva Guvernului Cițu NU va fi citita in Parlament: PSD a boicotat ședința Biroul Permanent Reunit al Parlamentului a decis…

- Moțiunea de cenzura inițiata de USR PLUS și AUR impotriva Guvernului Cițu nu va citita in Parlament, votul fiind de 8-7 pentru acesta decizie. Votul a fost nominal la cererea senatoarei PNL, Alina Gorghiu, adica sa se știe cum voteaza fiecare membru al BPR. Ludovic Orban a refuzat sa…

- Birourile Permanente ale celor doua Camere se reunesc luni, de la ora 12:00, pentru a lua act de depunerea motiunii de cenzura USR PLUS-AUR si a stabili calendarul dezbaterii acesteia, dupa ce la precedentele doua sedinte nu a existat cvorum. Si PNL, si PSD au afirmat ca motiunea ar putea avea probleme…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a precizat ca la sedinta Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere va fi facuta o analiza pentru a vedea daca motiunea de cenzura depusa de USR PLUS si AUR îndeplineste toate conditiile procedurale pentru a putea fi stabilit calendarul dezbaterii si votului…

- Liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu, a criticat absenta liderilor PNL si PSD de la sedinta Birourilor permanente reunite ale Parlamentului. “Din nou, nu am avut cvorum la sedinta Birourilor Permanente Reunite in care trebuia sa stabilim calendarul motiunii de cenzura. Au lipsit din nou liderii…