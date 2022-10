Stiri pe aceeasi tema

- „Cred ca se referea la rata inflatiei medii. Noi avem doua legi, cea cu rata inflatiei, dar stiti ca se ia cu anul anterior si avem cresterea punctului de pensie pana la 40%, mai avand o restanta de 11,91 in acest moment ca sa inchidem legea cu marirea pana la 40%. Stim cu totii ca in acest moment se…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca una din temele care va fi abordata la reuniunea de joi de la Bruxelles a Consiliului European va fi Ucraina si razboiul ilegal dus de Rusia impotriva acestei tari. Seful statului a adaugat ca va fi o discutie si despre securitatea alimentara si a tinut sa…

- „E o emisiune - „Copiii spun lucruri trasnite. Dl Cițu incepe sa se inscrie pentru selecție la aceasta emisiune. Dnii Cițu și Orban au dus datoria publica la 50% din PIB, nu au marit in doi ani un procent la pensii, cred ca trebuie sa te uiți bine in oglinda inainte sa faci declarații cand tu nu ai…

- Florin Cițu, fost președinte al PNL, ii ofera lui Marcel Ciolacu, președintele PSD, soluții pentru marirea pensiilor in Romania. Situația este paradoxala, intrucat de regula partidele de stanga, nu cele de dreapta, insista pentru creșterea pensiilor. Florin Cițu, fost președinte al PNL și al Senatului,…

- Dupa ce a anunțat ca pleaca la Bruxelles sa renegocieze PNRR și se duce alaturi de premierul Nicolae Ciuca, dupa ce in primavara a mai fost o data, fostul premier Florin Cițu tuna și fulgera la adresa lui Ciolacu pe care il sfatuiește sa stea acasa și sa nu mai cheltuie banii romanilor pe calatorii…

- Fostul premier și președinte PNL Florin Citu a spus marți, 20 septembrie, ca pensiile ar putea creste si cu 15% in 2023, ca tot nu ar fi depasita tinta de 9.4% din PIB stabilita in PNRR și i-a transmis un mesaj liderului PSD, Marcel Ciolacu, cel care a anunțat ca poate merge la Bruxelles sa negocieze…

- „Multe ineptii astazi in spatiul public despre economie, preturi, dobanzi etc. Nimeni nu isi asuma nimic. Doua lucruri certe: 1. Inflatia ramane mare mult timp si are cauze interne. 2. Dobanzile vor continua sa creasca”, a scris Florin Citu, marti pe Facebook. El a adaugat ca „cheltuielile de la…