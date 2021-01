Stiri pe aceeasi tema

- Partidul AUR solicita demisia de urgenta a Ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, a coordonatorului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, in calitate de responsabili morali ai tragediei de la Institutul Matei Bals, precum si a managerului interimar Maria Nitescu, ca responsabila…

- Vlad Voiculescu a fost intrebat daca iși da demisia dupa incendiul de la Institutul Matei Balș. Nu a raspuns nici afirmativ, nici negativ. A zis doar: ”haideți sa vedem care e cauza incendiului”, apoi a aruncat vina pe greua moștenire spunand ca nu avea ce sa faca pana acum. ”Ce se cuvine a fi facut…

- Diferentele dintre campania electorala pentru locale si campania pentru parlamentare incep sa se vada. Implicare, avant, mai putine infectari, timp frumos si nu in ultimul rand interesul direct si personal a facut din campania pentru locale un adevarat spectacol al competentelor, o confruntare frumoasa…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, le-a cerut, luni, premierului Ludovic Orban si ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, sa isi dea demisia, sustinand ca tragedia de la Spitalul din Piatra Neamt reprezinta expresia "esecului national" al Guvernului de a gestiona pandemia de COVID-19. "Numarul…

- "Intotdeauna exista responsabili" Premierul Ludovic Orban a precizat luni la ministerul sanatatii ca "întotdeauna exista responsabili, exista vinovati individuali pentru fiecare nerealizare", referindu-se astfel la declaratia ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, care a vorbit…

- Fostul Premier, Victor Ponta, este convins ca Președintele Klaus Iohannis nu va cere demisia nimanui in cazul incendiului de la Neamț, așa cum s-a intamplat in 2015, dupa tragedia de la Colectiv. "Cred ca doar eu o sa-mi dau iarași demisia. Nu cred ca altcineva va fi responsabil.", a spus Ponta duminica…

- Tragedia de la Spitalul din Piatra Neamț, in care și-au pierdut viețile zece oameni, iar alți șapte se afla in stare grava, readuce in prim-plan mai multe aspecte ale aceleiași probleme: aceea ca romanii sunt batjocoriți in spitale de ani buni din cauza ineficienței ultimelor Guverne implicate in gestionarea…

- Protestul spontan are loc in fata Teatrului Tineretului din Piatra Neamt, relateaza Mediafax. Participantii sustin ca s-au mobilizat pe Facebook si au decis sa iasa in strada ca sa ceara pedepsirea celor vinovati de tragedia de la ATI in care au murit 10 persoane. „Am iesit in strada pentru a ne manifesta…