- Social-democrații vor ca Marcel Ciolacu sa candideze la Președinția Romaniei in 2024, spune Mihai Tudose, europarlamentar PSD și fost premier al Romaniei. Acesta a spus ca in mod normal, in PSD, președintele candideaza la Președinție.

- Managerul de campanie al PSD pentru alegerile europarlamentare din 2024, Mihai Tudose, afirma ca este timpul ca Romania sa aiba un presedinte social-democrat, desi nu exclude varianta unui tandem Nicolae Ciuca la presedintie si Marcel Ciolacu premier, informeaza News.ro.Mihai Tudose a fost intrebat,…

- Lupte grele in PSD: candidatul 'injunghiat' pe la spate chiar de social democrațiEuroparlamentarul PSD Mihai Tudose afirma ca Marcel Ciolacu ar trebui sa candideze din partea PSD la alegerile prezidentiale, presedintele formatiunii fiind persoana cu cea mai mare legitimitate in partid. ”Eu am trait…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a recunoscut marți, 3 octombrie, la Antena 3, ca pariaza pe echipele de fotbal din Romania și ca uneori joaca și la Loto.„Sunt pariuri sportive. Mai pariez pe anumite echipe de fotbal din Romania, ca orice om și am avut norocul ca echipele romanești sa caștige.…

- Fostul premier și lider PSD Victor Ponta a declarat marți, la Antena 3, ca in opinia sa liberalii sunt principalii interesați sa candideze pe liste comune cu social-democrații la alegerile de anul viitor.„Eu cred ca cei de la PNL se tem ca vor ieși pe locul 4 la alegeri”, dupa PSD, AUR și USR, a…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a explicat, joi, referindu-se la cele trei ordonante avute in vedere de catre Executiv, cea cu noile taxe, cea cu reducerea cheltuielilor la buget si cea legata de combatarea evaziunii fiscale, ca vor exista discutii la Bruxelles in perioada urmatoare cu reprezentantii…

- „In primul rand aveti dreptate ca se va merge la Bruxelles pentru a avea discutii cu Comisia Europeana. De ce? Pentru ca ne aflam in urmatoarea situatie data: Romania are cele mici venituri colectate, undeva la 27% din UE. E cel mai mic procent. Suntem in acea procedura de deficit excesiv, asa cum stim…