- Un proiect initiat de senatorul PSD Serban Nicolae, deputatul PSD Mihai Weber si deputatul ALDE Marius Surgent, depus la Senat, propune majorarea salariului de baza sau soldei cu pana la 25% pentru personalul care are acces la informatii clasificate secret de stat.

- Deputații din comisia pentru industrii au decis sa nu mai amane implementarea pe scara larga a sistemelor de contorizare inteligenta a consumului de energie pana in 2032, ci "doar" pana in 2028. In acest sens, au avizat marți cateva amendamente la o inițiativa legislativa, aflata pe ultima suta de metri,…

- Noul sef al Guvernului populist italian Giuseppe Conte si-a preluat in mod oficial functia miercuri, dupa ultimul vot de incredere in Parlament asupra unui program care intoarce spatele austeritatii, dar nu Europei, relateaza AFP.

- Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice se afla pe ordinea de zi de miercuri de la Senat. Proiectul prevede ca functionarii publici care au locul de munca in localitatile din Rezervatia Biosferei…

- Premierul Viorica Dancila a atins noi culmi. Cum a ajuns sa vorbeasca despre sine. Viorica Dancila a facut o declaratie in care pare ca se refera la altcineva atunci cand pomeneste functia pe care chiar ea o ocupa. Intr-o declaratie facuta in fata jurnalistilor la Parlament, Viorica Dancila, premierul…

- Guvernatorul Bancii Nationale a decis sa se retraga din aceasta functie pe care o ocupa de multi ani. Potrivit postului National Antena 3 acesta a declarat ca din anul 2019 nu va mai ocupa acesta functie. Constantin Mugurel Isarescu s-a nascut la data de 1 august 1949 in orașul Dragașani (județul Valcea).…

- Membrii de sindicat afiliați Sindicatului Liber din Invațamant (SLI) Vrancea se alatura campaniei naționale de strangere de semnaturi prin care susțin creșteri salariale de 20% și pentru personalul nedidactic din sistemul de invațamant, (ingrijitori, bucatarese, fochiști, paznici, instalatori etc.).…

- Senatul a respins, in sedinta plenului de luni, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 47 1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, initiata de un grup de parlamentari USR, potrivit careia judecatorii CCR nu pot fi membri ai unui partid…