Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali din Dumbravița au votat, in ședința din 25 octombrie, cu o mare majoritate de voturiPlanul Urbanistic General (PUG) al comunei și Regulamentul Local de Urbanism Aferent PUG. Au fost 14 voturi „pentru” și doar doua voturi „impotriva”. Dumbravita, comuna care s-a dezvoltat mai mult…

- Un singur pas birocratic mai sta in calea numirii lui Nicolae Robu in fotoliul de candidat al PNL la funcția de primar al Timișoarei, a anunțat Alin Nica, președintele PNL Timiș, respectiv aprobarea in Biroul Politic Județean. Prezentand o armonie aproape perfecta in filiala, șeful acesteia spune ca…

- Un partid care are trairi, e in mare crestere si face lucruri de apreciat. Astfel este descrisa formatiunea extremista AUR de catre Nicolae Robu, fost primar al Timisoarei si candidat pentru un nou mandat. Robu are o parere foarte buna si despre PSD, partid cu PNL guverneaza „pentru binele tarii”. In…

- Controversata afacerista in zona imobiliarelor Alina Sperlea va fi, mai mult ca sigur, candidata PSD la alegerile pentru Primaria Dumbravita. Consilier local Pro Romania, Sperlea este cunoscuta ca fiind cel mai vocal opozant al primarului USR, Horia Buigarin. Desi, potrivit declaratiei de avere, este…

- Linia troleibuzului M14, cea care traverseaza Dumbravița și care a creat problemele și disputele legate de proiectul de extindere la patru benzi a DJ 691, se va suspenda, dar mai dureaza cateva zile. Mai precis, inca cinci, am aflat dupa ce, marți, Alin Nica il acuza pe primarul Timișoarei, Dominic…

- Doua zile la rand, de la ora 11:00 și pana la ora 20:00, Trenulețul Dotto a pornit intr-o calatorie plina de zambete, veselie și fericire, prin Dumbravița, jud. Timiș. Alina Sperlea este de parere ca nimic nu poate fi mai frumos decat bucuria celor care știu sa traiasca fara nicio teama. Exista ceva…

- Nicolae Robu rezolva problemele Timisoarei si fiind la pensie. Fostul primar spune ca a solutionat, alaturi de presedintele CJ Timis, Alin Nica, problema stalpilor de la Dumbravita, punand presiune pe „incompetentul” Dominic Fritz. Epopeea stalpilor de la Dumbravita s-a rezolva exact asa cum anuntau…

- Constructorul care se ocupa de extinderea la patru benzi a drumului județean 691, intre Timișoara și A1, a reușit așternerea asfaltului pe cel puțin doua benzi pe toata lungimea lotului 2, de la ieșirea din Dumbravița pana la nodul de urcare pe autostrada. De finalizat mai este doar conexiunea cu centura…