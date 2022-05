PSD și-a făcut comisie pentru legile siguranței naționale PSD va conduce comisia parlamentara pentru legile siguranței naționale, conform hotararii de constituire a acestei comisii, adoptata marți de plenul reunit al Parlamentului. Comisia vrea sa dezbata pachetul celor mai importante legi care privesc serviciile de informații, ministerele și autoritațile din sistemul de ordine publica și siguranța naționala. Plenul reunit al Parlamentului a adoptat, marti, […] The post PSD și-a facut comisie pentru legile siguranței naționale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul reunit al Parlamentului a adoptat, marti, proiectele de hotarare privind constituirea a doua comisii, una permanenta comuna in domeniul securitatii nationale si una speciala de control parlamentar specializat al Europol. Cele doua comisii vor fi constituite din cate 15 parlamentari - senatori…

- Deputații au votat, miercuri, inființarea unei comisii speciale de ancheta pentru achizițiile publice efectuate in timpul starii de urgența și de alerta. Camera Deputaților, forul decizional, a supus la vot proiectul de Hotarare privind completarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.75/2021…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a facut apel, luni, la crearea unei comisii internationale de ancheta asupra „genocidului” comis, in opinia sa, de armata rusa in orase din Ucraina, printre care si Bucha, in apropiere de capitala Kiev, relateaza AFP, potrivit Agerpres. „Aceste masacre sangeroase…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitații Serviciului de Informații Externe l-a audiat, marți, pe directorul SIE, Gabriel Vlase, care a prezentat „situația de securitate a Romaniei din perspectiva atribuțiilor pe care le are Serviciul de Informații Externe in contextul situației din Ucraina”.…

- Fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, in prezent membru al Parlamentului de la Kiev, a fost fotografiat de jurnaliști pe strazile din Kiev, cu arma in mana. Petro Poroșenko a fost președintele Ucrainei in perioada 2014-2019. Pe 24 februarie, in prima zi in care Rusia a invadat Ucraina, fostul…

- Comisia parlamentara de control al SRI l-a chemat la directorul Serviciului, Eduard Hellvig, pe 22 februarie, pentru a discuta situatia de securitate in Zona Extinsa a Marii Negre si pe Flancul Estic al NATO. Parlamentarii din Comisie doresc sa fie informati cu privire la situatia din proximitatea Ucrainei…

- Comisia de Regulament din Camera Deputatilor a votat, miercuri, inainte de sedinta plenului, modificarile la regulament, pentru introducerea sanctiunilor, in cazul unor agresiuni sau injurii. In timpul sedintei, copresedintele AUR George Simion s-a impins cu deputatul USR Bogdan Radeanu, care l-a acuzat…

- Modificari drastice la regulamentul deputaților dupa ce liderul AUR l-a bruscat pe ministrul Energiei. Comisia a decis chiar marți seara sa interzica live-urile pe Facebook din plen, desfașurarea de bannere, țipetele și injuriile. Conducerea Camerei Deputaților a decis, marți, sa modifice regulamentul…