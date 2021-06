Stiri pe aceeasi tema

- Daca moțiunea de cenzura a social-democraților va trece de Parlament, propunerea acestora de premier va fi Alexandru Rafila. Anunțul a fost facut de liderul partidului, Marcel Ciolacu, care a explicat ca exclude o posibila colaborare cu PNL.

- „Alexandru Rafila este propunerea de prim-ministru. Vom discuta daca moțiunea va trece. Poate sa fie și un guvern minoritar. Am exclus colaborarea cu PNL”, a declarat, luni, Marcel Ciolacu.Liderul PSD nu a raspuns intrebarilor jurnaliștilor privind o posibila colaborare cu USR.Intrebat de ce nu a discutat…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni ca partidul va depune saptamana viitoare moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Ciolacu a spus ca daca moțiunea trece, propunerea PSD de premier este Alexandru Rafila, iar guvernul ar putea fi unul minoritar.

- Social-democrații anunța ca au finalizat textul moțiunii de cenzura la adresa Executivului, intitulata „Romania eșuata. Recordul fantastic al guvernului Cițu”. Marcel Ciolacu spune ca va negocia cu parlamentari care nu sunt in PSD. Textul motiunii de cenzura, AICI! (.pdf) "Eu sper ca…

- PSD va depune moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu, iar daca aceasta va trece, social-democrații vor solicita mandat sa construiasca noul Guvern, iar propunerea de premier va fi Alexandru Rafila. ”In acest moment este o decizie a partidului, domnul Alexandru Rafila este propunerea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, marti, reorganizarea departamentelor Consiliului National al partidului, mentionand ca se impune ca social-democratii sa vina cat mai repede cu un guvern din umbra. Potrivit liderului social-democraților, pana la alta decizie, Alexandru Rafila este propunerea…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca un „guvern din umbra” al PSD va fi aprobat in saptamanile urmatoare in forurile formatiunii. Intrebat la Antena 3 care au fost greselile PSD in ultima perioada, Ciolacu si-a exprimat regretul legat de faptul ca nu a fost aprobata mai repede componenta acestui…

- Anunțul legat de moțiunea de cenzura a fost facut de presedintele PSD, Marcel Ciolacu. Acesta a afirmat, joi seara, intr-o emisiune televizata, ca PSD va inainta motiunea de cenzura la adresa Guvernului dupa ce PNRR va fi depus la Comisia Europeana, pentru a nu fi acuzat ca se opune atragerii fondurilor…