PSD se opune propunerii PNL de a crește vârsta de pensionare PSD se opune creșterii varstei de pensionare, masura anunțata de PNL. „Nu vrem sa punem o presiune și mai mare pe salariați",a transmis secretarul general al PSD, Paul Stanescu. Conform uui comunicat al social-democraților, coaliția are alte probleme de rezolvat, pentru ca aceasta „este o tema falsa". „PSD se opune creșterii varstei de pensionare. Discuția

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

