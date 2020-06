Stiri pe aceeasi tema

- "Vom face ce am facut si la votul anterior, atunci cand toti parlamentarii Pro Romania am votat impotriva instituirii starii de alerta. Daca credeam in urma cu trei saptamani, cu atat mai mult credem acum ca, din punct de vedere economic, in primul rand, Romania nu mai poate sa stea intr-o stare…

- Marcel Ciolacu a criticat, luni, ideea lansata de ministrul Sanatații cu privire la prelungirea starii de alerta dupa 15 iunie. Președintele interimar al PSD a spus ca nu mai vrea „continuarea Klaustrofobiei cu amenzi, amenințari și restricții” ca model de guvernare a țarii.

- ALDE considera ca o prelungire a starii de alerta ar fi doar in interesul guvernantilor si nu al populatiei. Intr-o postare pe Facebook, partidul condus de Calin Popescu Tariceanu considera ca aceasta este o manevra prin care Guvernul se asigura ca ramane la putere. „Ca sa evite moțiunea de cenzura,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara la TVR, in cadrul emisiunii "Romania 9", ca va candida la viitorul congres la partidului, care trebuie organizat, in opinia lui, cat mai repede, imediat dupa incetarea starii de alerta.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca un congres al partidului trebuie organizat cat mai repede, imediat dupa terminarea starii de alerta si a spus ca va candida pentru functia de presedinte al formatiunii. "Marea majoritate a colegilor au sustinut ca trebuie…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Cioalcu, a anunțat ca social-democrații vor organiza un Congres pentru alegerea conducerii cat mai repede, odata cu ridicarea Starii de Alerta in Romania. Marcel Ciolacu a confirmat ca va candida pentru funcția de președinte al PSD.Citește și: BOMBA Viorica…

- Presedintele interimar al PSD a explicat, in direct, la Romania TV ca "Parlamentul Romaniei are atributul de a crea cadrul legislativ pentru declansarea starii de alerta, prin incuviintare. Guvernul da o hotararea prin care creeaza cadrul legislativ ministerelo de a pune in aplicare incuviintarea…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, arata ca partidul pe care il conduce nu va vota in orice condiții prelungirea starii de urgența. Acest anunț vine in condițiile in care liderul Pro Romania, Victor Ponta, dar și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au facut un anunț similar. Daca cele…