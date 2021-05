PSD se opune deciziei coaliţiei de guvernare de a anula tranşele de majorare a alocaţiilor pentru copii PSD a anuntat, marti, ca se opune deciziei coalitiei de guvernare de a anula transele de majorare a alocatiilor pentru copii si va vota pentru mentinerea cresterii prevazute pentru 1 iulie 2021, iar in scurt timp va depune o propunere legislativa care sa oblige Guvernul sa respecte deciziile adoptate anul trecut de Parlament in acest domeniu.



"PSD se opune deciziei coalitiei de guvernare de a anula transele de majorare a alocatiilor pentru copii. PSD va vota pentru mentinerea celei de-a doua transe de majorare a alocatiilor pentru copii, prevazuta pentru 1 iulie 2021. Anuntul facut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, marti, referitor la cresterea alocatiilor pentru copii, ca asteapta ‘cu maxim interes’ votul din Parlament, mentionand ca, in functie de decizia din forul legislativ, Guvernul trebuie sa se ‘replieze’. ‘Astept cu maxim interes votul din Parlament. (…) Asteptam…

- „Este o greșeala” decizia de a ține inchise școlile pentru 500.000 de elevi de clasele V-VII și IX-XI, a declarat pentru Edupedu.ro profesorul Mircea Miclea, dupa ce Guvernul a decis noi relaxari, dar niciuna referitoare la invațamant. „Exact țarile cu cele mai slabe rezultate la PISA au ținut cel mai…

- „Saptamâna trecuta coaliția de guvernare a trecut printr-un moment greu. Ce s-a spus atunci, s-a spus”, a declarat pentru HotNews.ro ministrul Transporturilor, Catalin Drula, întrebat cum comenteaza situația tensionata din Guvern dupa ce în urma cu câteva zile, pe…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat luni la TVR 1 ca formațiunea sa va depune moțiune de cenzura pana la sfarșitul sesiunii parlamentare și ca ar vota și o moțiune depusa eventual de USR PLUS.„Nu am retractat ca depunem moțiune de cenzura. Foștii președinți PSD au platit nota de plata pentru ca agenda…

- Prima ședința a Coaliției dupa demiterea lui Vlad Voiculescu Foto: cdep.ro Liderii coalitiei de guvernare au prima sedinta de la demiterea lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al sanatatii. Reprezentantii USR-PLUS sunt nemultumiti ca Voiculescu a fost revocat din functie de premierul…

- Miron Mitrea a analizat la Realitatea PLUS, in cadrul emisiunii Culisele Puterii, situația politica din acest moment. El a facut o scurta analiza a ceea ce s-ar putea intampla luni, la intrunirea Coaliției de Guvernare intr-o ședința speciala pentru a decide ce se va intampla cu ministerul Sanatații:"Se…

- In dezbaterile din Parlament, Coaliția Mincinoșilor de la Guvernare a incercat sa prezinte Austeritatea drept Prosperitate, susținand ca pensiile și alocațiile au crescut, iar Educația și Sanatatea au mai mulți bani decat anul trecut. Guvernul susține ca alocațiile au crescut in 2021…

- Intrebata de jurnaliști in legatura cu o noua majorare a alocațiilor pentru copii, care ar urma sa fie facuta in luna iunie, Turcan a raspuns: Florin Cițu, deranjat de liderii de sindicate: Cum se intampla ca sunt aceiași de 30 ani? „In momentul de fața avem un proiect de lege in Parlament. In funcție…