Stiri pe aceeasi tema

- PSD se va opune oricarei tentative a Guvernului PNL de a majora varsta de pensionare la 70 de ani. PSD atrage atentia ca propunerea prim-ministrului Orban ca salariatii sa poata opta pentru prelungirea perioadei de activitate pana la 70 de ani, reprezinta un „dar otravit” prin care se incearca realizarea…

- PSD anunta ca se opune categoric cresterii varstei de pensionare la 70 de ani si avertizeaza ca propunerea premierului Ludovic Orban ca salariatii sa poata opta pentru prelungirea perioadei de activitate pana la 70 de ani, reprezinta un „dar otravit”.

- PSD arata, intr-un comunicat oficial, ca partidul se va opune categoric oricarei masuri de creștere a varstei de pensionare la 70 de ani. O astfel de propunere a fost inaintata din zona PNL, dar premierul Ludovic Orban a spus ca nu se ia in calcul o masura de acest tip.Citește și: Fierbere…

- Sindicatul Culturalia, ce reprezinta interesele angajatilor din Ministerul Culturii si directiile judetene pentru cultura, atrage atentia Guvernului ca activitatea ministerului ar putea fi grav afectata, in conditiile in care bugetul actual al Culturii este insuficient pentru a pastra specialistii in…

- Siegfried Mureșan, propunerea premierului Ludovic Orban pentru funcția de Comisar European, a transmis primul mesaj dupa anunțul facut de șeful Guvernului.Citește și: Codrin Ștefanescu intra la rupere dupa anunțul lui Klaus Iohannis și Ludovic Orban: 'Au inceput sa țipe ca apucații. Urla…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca daca Guvernul va fi investit pe 4 noiembrie este destul timp pentru propunerea unui comisar european din partea Romaniei, mentionand ca lucrurile sunt "in grafic". "Formularea a fost (de la Comisia Europeana - n.r.) cat mai repede.…

- "Marti si miercuri vom avea runda de discutii cu partenerii alaturi de care am depus motiunea de cenzura si alaturi de care am reusit demiterea Guvernului PSD. In cursul zilei de maine ne vom intalni cu delegatiile ALDE, PMP, UDMR si USR, iar miercuri ne vom intalni cu reprezentantii Pro Romania",…

- Principalele trei confederatii sindicale din Croatia au strans peste 700.000 de semnaturi pentru a forta organizarea unui referendum fata de decizia guvernului de a majora varsta de pensionare. Cu toate acestea, in loc sa organizeze un referendum, autoritatile croate au revenit asupra deciziei, laudata…