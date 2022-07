Stiri pe aceeasi tema

- PSD cere intr-un comunicat de presa emis luni reluarea discuțiilor in coaliția de guvernare cu PNL și UDMR pentru plafonarea prețurilor la energie. ”Se impune reluarea, la nivelul coaliției de guvernare, a discuțiilor privind aplicarea reglementarii prețurilor la energie și gaze in Romania, pe o perioada…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, are mai multe critici fata de comportamentul si declaratiile facute de premierul Ungariei, Viktor Orban, la Baile Tusnad, la Scoala de Vara, unde a avut un discurs anti-UE si un ton indulcit fata de Moscova.

- Spirala scumpilor a prins Romania pe picior greșit: cu un deficit mare și fara posibilitatea de a acorda un sprijin consistent economiei. Nu ne permitem taieri de taxe și acordare de noi ajutoare, a spus joi guvernatorul BNR. El a remarcat ca au fost perioade de panica in randul consumatorilor, amintind…

- Mugur Isarescu prezinta, joi, raportul asupra inflatiei pe trimestrul 1 al acestui an. “Avem incepand cu iulie 2021 o crestere extrem de rapida a preturilor, ceea ce reflecta un soc puternic sau un fenomen de criza, inseamna o crestere intr-o perioada scurta, bineinteles ca reflecta un fenomen…

- In contextul scumpirilor pe toate palierele, statul roman mai cauta soluții de avarie pentru ca oamenii sa nu iasa in strada din cauza salariilor mici și a nejunsurilor. Se fac promisiuni, se dau OUG-uri, dar la final de luna, romanul nu prea simte nicio imbunatațire. Pe langa pachetul social cu care…