- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a trimis o scrisoare presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si vicepresedintelui executiv al CE, Frans Timmermans, in care le cere acestora sa solicite Coalitiei de guvernare din Romania sa opreasca „practicile nedemocratice curente”. Social-democratul…

- Romania a ajuns la un acord cu oficialii Comisiei Europene privind noua reforme majore care vor fi incluse in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in urma discutiilor de la Bruxelles dintre cele doua parti, se mentioneaza intr-un comunicat remis joi de Ministerul Investitiilor si Proiectelor…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit cu Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene, despre PNRR. Ciolacu acuza partidele de guvernare din Romania ca nu au convins oficialii europeni de faptul ca sunt in stare sa puna in practica proiectul propus. Citește și: Lovitura pentru…

- La ora 14:00, Florin Cițu va avea o intrevedere cu Adina Valean, comisar european pentru transporturi, la sediul Comisiei Europene, iar la ora 16:00 se va intalni cu Margrethe Vestager, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene.Incepand cu ora 17:00, prim-ministrul va avea o intrevedere cu Valdis…