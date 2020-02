PSD, săritura în hău. Adio PSD? Sorin Roșca Stanescu Avem doua cercetari de piața. Una, comandata de PNL. Din rezultatele careia aflam ca PSD se afla la mare distanța de liberali. Nu mai puțin de 15% diferența. Al doilea sondaj, comandat de PSD, ne spune cam același lucru. Numai ca diferența este de doar 12%. Din perspectiva social-democraților, cercetarea de piața The post PSD, saritura in hau. Adio PSD? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

