Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru al Sanatații, Alexandru Rafila, a precizat, miercuri, ca certificatul verde trebuie sa fie introdus in Romania pentru o perioada definita. “Discuțiile din Romania privind certificatul verde sunt destul de pasionale”, a spus Rafila la audierea in comisia de specialitate din Parlament, adaugand…

- Premierul interimar Florin Cițu și președintele UDMR Kelemen Hunor au declarat, dupa discuțiile cu PSD, ca in cel mult o saptamana se vor finaliza negocierile, astfel ca pe 17-18 noiembrie (joia viitoare) sa avem deja și un vot in Parlament. Președintele PNL a afirmat ca discuțiile de marți nu au vizat…

- Președintele USR Dacian Cioloș a reiterat in Parlament, dupa votul impotriva guvernului propus de el, ca fromațiunea va intra din nou in coaliția de guvernare, alaturi de PNL și UDMR, daca Florin Cițu nu va mai fi premier. Guvernul Dacian Cioloș a obținut doar 88 de voturi in Parlament. Liderul USR…

- Ioana Mihaila, ministrul USR propus pentru inca un mandat la ministerul Sanatații nu a știut cați oameni au murit in cea mai neagra zi a pandemiei. Ea l-a acuzat pe premierul demis Florin Cițu ca “i-a faultat” toate soluțiile propuse pentru prevenirea valului 4, deoarece prim-ministrul Florin Cițu “nu…

- Deputatul PSD Laura Vicol susține, intr-o scurta analiza a zilei de luni, ca programul de guvernare și lista de miniștri propuse de Dacian Cioloș in Parlament reprezinta “o incropeala”. “Ziceam ca nu o sa fiu analist, dar uite ca astazi m-am decis sa fac și asta. Pentru ca șmecheria lui Julien ma impinge…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) sare in ajutorul Romaniei și trimite in regim de urgența 200 de concentratoare de oxigen a cate 8 litri, a anunțat, vineri, intr-o conferința de presa, secretarul de stat Raed Arafat. Mai multe state UE au venit in sprijinul Romaniei, lovita crunt de al patrulea…

- Masura radicala anunțata de șeful DSU Raed Arafat, la finalul ședinței de Guvern. Toate intervențiile chirurgicale și internarile in spitale se suspenda pentru urmatoarele 30 de zile. Excepțiile sunt doar pentru nașteri, pentru persoanele bolnave de cancer și cele care au nevoie de dializa. Masura este…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii trec in online la rata de infectare de 6 la mia de locuitori. Dupa depasirea acestui prag, raman deschise doar cresele si gradinitele. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, si ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, au anunțat, miercuri, noile condiții…