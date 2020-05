Stiri pe aceeasi tema

- In PSD continua rafuiala interna. Dupa ce secretarul general Paul Stanescu a dat sfoara in țara ca sunt social-democrați care vor sa „destabilizeze partidul” prin solicitarea de demisie a lui Marcel Ciolacu din fruntea PSD, deputatul social-democrat Dorel Caprar face acuzații grave: acuza conducerea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, anunța ca social - democrații nu vor sa faca o propunere de premier. Ciolacu spune ca PSD a propus un premier, insa propunerea nu a fost acceptata de Klaus Iohannis.Citește și: EROU chiar și in timpul liber: un luptator SAS Prahova a SALVAT un copilaș de doi…

- Parlamentarii social-democrați nu vor participa la votul de învestire a Guvernului Orban 2 pe care Marcel Ciolacu îl califica drept „o mascarada”. Șeful interimar al PSD spune ca aleșii partidului nu-și vor motiva absențele și li se va reține 1% din indemnizația lunara. „Ne…

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste luni, printre subiectele de discutie fiind strategia pe care o vor urma social-democratii in ceea ce priveste investirea noului Guvern Orban, precum si stabilirea datei Congresului. PSD va decide in sedinta CExN ce strategie va adopta in Parlament in privinta…

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste luni, printre subiectele de discutie fiind strategia pe care o vor urma social-democratii in ceea ce priveste investirea noului Guvern Orban, precum si stabilirea datei Congresului, anunța agerpres.ro. PSD va decide in sedinta CExN ce strategie va adopta…

- Social-democratii au decis ca Marcel Ciolacu sa sesizeze CCR privind un posibil conflict de natura constitutionala intre presedinte si Parlament, dupa ce Klaus Iohannis a decis sa ignore propunerea...

- Social-democratii au decis ca Marcel Ciolacu sa sesizeze CCR privind un posibil conflict de natura constitutionala intre presedinte si Parlament, dupa ce Klaus Iohannis a decis sa ignore propunerea de premier din partea PSD - PRO Romania si l-a desemnat tot pe Ludovic Orban.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca ia in calcul sesizarea Curtii Constitutionale in situatia in care presedintele Klaus Iohannis il va propune tot pe Ludovic Orban pentru functia de prim ministru, potrivit news.ro.a"Dupa ce a existat in Parlament cel mai mare scor la o…