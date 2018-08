Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a povestit, in direct la Romania TV, in cadrul emisiunii lui Victor Ciutacu, modul in care s-au desfasurat discutiile in cadrul unei recente intalniri oficiale pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis. "Eu am o experienta personala cu Klaus Iohannis.…

- Președintele american Donald Trump l-a nominalizat, miercuri, pe Adrian Zuckerman, care a emigrat din Romania in SUA la varsta de zece ani, pentru postul de ambasador al Statelor Unite la București, se arata intr-un comunicat publicat de Casa Alba. Trump schimba puțin regulile și nu trimite un diplomat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat, joi, pe Klaus Iohannis in privința politicii externe, afirmand ca șeful statului nu informeaza Guvernul și Parlamentul, despre deciziile luate in timpul deplasarilor externe și ca, in afara de comunicate și ”celebrele poze”, nu se știe nimic concret.”Președintele,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca viitorul cod penal este dedicat justițiabililor și ca va duce lupta pana la capat, chiar daca el nu scapa. Liviu Dragnea a comentat, miercuri, decizia presedintelui Klaus Iohannis de a trimite Codul Penal la Cutea Constitutionala a Romaniei. „Este…

- Președintele Klaus Iohannis instiga la revolta și cere proteste de strada, dupa informația aparuta in spațiul public despre o eventuala ordonanța de urgența pentru codurile penale și dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, despre care spune ca ar trebui sa dispara din viața publica. Iohannis a declarat…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat informația potrivit careia un inalt oficial german va veni in Romania in acest weekend, urmand a avea o intalnire confidențiala cu președintele Klaus Iohannis, iar acesta sa emita decretul de revocare a Laurei Codruța Kovesi. Așa cum a anunțat DC NEWS, in…

- PSD sustine ca declaratiile de astazi ale presedintelui Klaus Iohannis sunt ”iresponsabile” si submineaza autoritatea Curtii Constitutionale. Social-democratii ii transmit sefului statului, prin intermediul unui comunicat, ca ”deciziile CCR se executa, nu se discuta”, titreaza News.ro. ”Partidul Social…

- Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, fiind constatata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare, anunța CCR. Unul dintre liderii PNL, Virgil Guran, a…