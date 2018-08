PSD risca sa fie exclus din Partidul Socialistilor Europeni: "Suntem foarte ingrijorati de ce auzim despre Romania"

Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații danezi vor ridica și ei problema excluderii PSD din PES la nivel european. Trei intițiative, printre care și una a USR, solicita familiei europene din care face parte PSD sa se delimiteze de acțiunile partidului din Romania. Social-democrații danezi vor ridica și ei problema excluderii…

- Orla Hav, parlamentar danez si unul din liderii Partidului Social-Democrat, a anuntat ca socialistii din Danemarca vor ridica problema excluderii PSD din familia europeana din care face parte, Partidul Socialistilor Europeni (PES).

- Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: La 13.08.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism- Serviciul Teritorial Ploiesti au efectuat doua perchezitii domiciliare la locuintele a…

- Un grup de asicoații patronale și profesionale reprezentative pentru sectorul zootehnic au transmis joi o atenționare privind „pericolul epidemiei de pesta porcina africana” in randul efectivelor porcine din Romania. Specialiștii traseaza și o serie de recomandari pentru crescatorii de porci, informeaza…

- Romania joaca azi, de la ora 17:15, impotriva Ungariei, in sferturile Campionatului Mondial de handbal feminin U20. Partida va fi liveVIDEO + TEXT pe GSP.ro. LIVE » Romania U20 - Ungaria U20 0-0 In cazul unei victorii, Romania ar juca in semifinale impotriva invingatoarei partidei Coreea de Sud - Danemarca…

- Romania U20 a fost invinsa de naționala similara a Danemarcei cu 23-42 (8-20), in Grupa C a Campionatului Mondial handbal pentru tineret, informeaza Mediafax.Danemarca a fost o echipa mai buna inca de la inceput, iar dupa 11 minute s-a desprins la 7-2. Avantajul s-a dublat in minutul 22 (16-6),…

- Deputatul Bogdan Hutuca, presedinte al PNL Constanta, cere Partidului Social Democrat sa nu mai fie solidar cu Liviu Dragnea in urma condamnarii primite de acesta joi si sa-i ceara liderului social-democrat demisia.

- Autoritatea de Supraveghere din Moldova, similarul Autoritații de Supraveghere Financiara din Romania (ASF), intenționeaza sa introduca un set de norme care vor lovi puternic piața intermediarilor din asigurari. Pe un model care a fost aproape de implementare și in Romania, autoritațile de la Chișinau…