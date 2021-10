Stiri pe aceeasi tema

- PSD condamna modul arbitrar și contradictoriu in care au fost decise restricțiile din Hotararea de Guvern nr. 1090/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. Guvernul nu poate fi credibil atunci cand spune ca școlile trebuie inchise pentru ca pandemia e grava, dar in același timp…

- Partidul Social Democrat acuza Guvernul de lipsa de viziune in contextul adoptarii noilor restrictii, cu referire in special la gestionarea situatiei din scoli. Social-democratii sustin ca Executivul nu a reusit sa ia masurile necesare pentru desfasurarea cursurilor cu prezenta fizica, in conditii de…

- Dr. Remus Mihalcea, deputat PSD de Argeș: „PSD a obținut o victorie majora in lupta pentru menținerea școlilor deschise, in condiții de siguranța pentru elevi și profesori. Dupa luni intregi de presiune continua asupra decidenților din Educație și Sanatate, Guvernul a acceptat in sfarșit propunerea…

- “Guvernul prefigureaza un scenariu care va duce la inchiderea școlilor” In timp ce germanii dau milioane de euro pentru a pregati inceperea cursurilor și prezența elevilor in școli, inclusiv prin asigurarea de teste gratuite pentru elevi, in Romania, ministrul Sanatații de la USR și ministrul Educației…