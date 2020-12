PSD revine în scenă. Ce spune Ciolacu despre înghețarea SALARIILOR Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis luni, dupa ce in spațiul public a aparut proiectul guvernamental de inghețare a unor venituri in 2021, ca romanii vor fi umiliți cu 2 lei in plus pe zi la salariu. „Cabinetul Cițu nu a avut nevoie decat de citeva zile pentru a-și da arama pe fața: astazi, a dat oficial startul austeritații! Prima decizie a acestui Guvern Stramb al Dreptei este stoparea creșterii valorice a prestațiilor sociale. O lovitura dramatica pentru cei mai defavorizați dintre romani, pe care PNL și USR-PLUS ii condamna la saracie extrema. In plus, Guvernul vrea sa inghete mai multe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

