- 2021 a fost primul an in care Primaria Capitalei s-a achitat integral de obligatiile de plata la termie, a scris primarul general Nicușor Dan, luni, pe Facebook. Edilul a prezentat și un grafic cu sumele alocate de Municipalitate pentru sistemul de termoficare de-a lungul anilor, precizand ca știe ca…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, apreciaza ca presedintele PNL Bucuresti, Ciprian Ciucu, „a ales o cale populista”, atunci cand i-a reprosat ca nu a facut reforme si ca nu a redus suficient cheltuielile.

- Nicușor Dan spune ca a dat un milion de lei pe lumini de Craciun montate in aceste zile in București. Primarul general considera ca un milion de lei este o suma mica fața de cele cheltuite in alți ani. Primarul Capitalei susține ca, acum un an, sub vechea conducere, Municipalitatea cheltuise, in acest…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan a declarat, vineri, dupa o discutie cu ministrul Finantelor Publice, care a avut loc la Palatul Victoria, ca bucurestenii vor plati in continuare 164 de lei la caldura, atata timp cat CGMB nu va modifica hotararea din 2011. Primarul Capitalei vrea sa majoreze pretul…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, va avea o intalnire de lucru la Palatul Victoria, vineri, la ora 11.00, cu premierul Nicolae Ciuca, cu ministrul Finantelor, Adrian Caciu, cu ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, și cu ministrul Energiei, Virgil Popescu. In cadrul discuției, care va avea loc imediat…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a prezentat la intrarea in ministerul Transporturilor un test PCR Negativ pentru a putea intra in instituție, asta dupa ce joi acesta ar fi fost refuzat la intrarea in Guvern in condițiile in care nu s-a vaccinat pana acum. La ministerul Transporturilor a fost semnat…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, duminica, la Prima TV, ca autoritatile locale nu cunosc, deocamdata, procentul cu care va creste pretul gigacaloriei, intrucat nu a fost stabilit tariful pentru transportul agentului termic, insa, a dat asigurari ca Primaria va plati, la fel ca si pana acum,…

- 33 de cadre medicale din Polonia au sosit la București, joi, pentru a ajuta in lupta spitalelor cu avalanșa de cazuri de COVID. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a precizat vineri, intr-o conferința de presa, ca este vorba despre 13 medici și 20 de asistenți specializați pe coronavirus, care vor lucra…