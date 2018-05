Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii amana marele miting din Bucuresti pentru sustinerea familiei traditionale, invocand faptul ca presedintele Iohannis va trimite la CCR legeea referendumului. Reprezentantii PSD spun ca este posibil ca referendumul si mitingul sa aiba loc in aceasta toamna, potrivit Digi24.

- PSD renunta sa mai organizeze mitingul cu un milion de oameni, pentru sustinerea familiei traditionale, în luna mai, dupa ce ce Klaus Iohannis a anuntat ca va ataca legea referendumului la CCR.

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat ca liderii social-democrați au decis organizarea unui miting pe tema familiei tradiționale. ”Cea mai importanta decizie pe care am adoptat-o astazi este legata de propunerea pe care am facut-o colegilor mei sa organizam un miting mare al PSD pentru susținerea…