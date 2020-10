Social-democrații care au inițiat proiectul de modificare a Legii 544/2001 iși vor retrage semnaturile, PSD nesusținand aceasta inițiativa: „Nu e o prioritate”. „Referitor la propunerea legislativa privind modificarea legii 544, PSD nu susține aceasta inițiativa. Semnatarii din partea PSD iși vor retrage semnatura. Nu e o prioritate pentru PSD aceasta lege”, transmit social-democrații. Și Florin […] The post PSD renunța la intenția de a restricționa accesul la informații publice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .