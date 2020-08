Stiri pe aceeasi tema

- PSD ataca PNL dupa ce a anunțat ca școala va incepe din septembrie, fara a anunța reguli clare. Regulile impuse de Ministerul Sanatatii cu privire la inceperea scolii arata ca singura preocupare a guvernantilor a fost fuga de raspundere, apreciaza reprezentantii Partidului Social Democrat."Practic,…

- Elevii și profesorii vor fi nevoiti sa poarte masca de protectie, atat la ore, cat si in pauze, reiese din ghidul publicat de Ministerul Sanatatii. De asemenea, se recomanda distantare de 1 metru, iar parintii vor completa o declaratie pe propria raspundere, altfel elevii nu vor putea intra la ore,…

- Proiectul se afla in dezbatere publica și a fost publicat pe site-ul Ministerului Sanatații . Școala incepe pe 14 septembrie, iar anul școlar 2020-2021 incepe pe 1 septembrie. “Masurile esențiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cat posibil a imbolnavirii, includ: –…

- Ministerul Sanatații a publicat pe site-ul sau un proiect aflat in dezbatere publica, referitor la normele care trebuie respectate pentru inceperea cursurilor școlare, in condițiile epidemiei de Covid-19.

- Ministerul Sanatații a publicat marți noaptea proiectul de ordine de ministru care conține masurile care vor fi luate la inceperea școlii. Proiectul este in dezbatere publica. Școala incepe pe 14 septembrie, iar anul școlar 2020-2021 incepe pe 1 septembrie. Documentul publicat conține un set de „principii…

- Masca obligatorie incepand de la clasa pregatitoare, montarea unor separatoare in clase in situația in care asigurarea distanței de 1 metru nu este posibila sau evitarea schimbarii salii de clasa de catre elevi pe parcursul unei zile sunt doar cateva dintre masurile pentru inceperea școlii, publicate…

- Normele sanitare pentru inceperea noului an școlar, in contextul pandemiei de coronavirus, au fost stabilite de Ministerul Sanatații. Masca de protecție va fi obligatorie, dar la distanțare se va renunța.

- Normele privind petrecerea timpului la o terasa nu sunt prea clare, așa cum nici multe alte restricții impuse in timpul starii de urgența sau de alerta nu au fost definite in termeni univoci. Mulți patroni sau administratori de terase iși pun diverse intrebari legate de normele elaborate de Ministerul…