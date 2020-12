Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat, vineri, toate problemele cu caldura și apa calda in Capitala pornesc de la rețeaua primara, pe care sunt pierderi uriașe din cauza lipsei de investiții: „Vrem, nu vrem, iarna asta trebuie sa o trecem așa”. Streinu Cercel se revolta! Mesaj tranșant pentru…

- PSD nu are nici un fel de discuție cu AUR, a declarat la RFI președintele Consiliului Național al Partidului Social Democrat, Vasile Dîncu, adaugând ca studiile formațiunii sale arata ca unul din cinci alegatori AUR la alegerile parlamentare a votat cu PSD la cele locale.”Nu avem…

- TVR ii inalța adevarate ode lui Adrian Nastase, unul dintre invitații emisiunii „Drag de Romania mea!” din acest week-end. Nastase, fost premier condamnat la inchisoare in doua dosare penale, va primi și un premiu din partea lui Fuego, realizatorul emisiunii de pe TVR. Umilința totala pentru Ciolacu!…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la Romania TV, ca secretarul general al partidului, Paul Stanescu, s-a infectat cu noul coronavirus și se trateaza la domiciliu. „Noi l-am avut pe dl Stanescu. Da, a avut simptome, s-a tratat la domiciliu, este in ultima perioada, de marti poate…

- Liderul USR Dan Barna face apel la senatori sa vina in plenul reunit de miercuri pentru a vota initiativa „Fara penali in functii publice”. „Este o zi istorica astazi pentru Romania. Dupa eforturi de doi ani de zile, dupa ce 1 milion de cetațeni au cerut Fara Penali in funcții publice, inițiativa e…

- Ungurii dau lovitura suprema in Romania chiar in ziua alegerilor locale. Ar putea insemna o victorie uriașa pentru ei. Ce au pregatit vecinii noștri in aceasta zi importanta. Chiar inainte de alegerile locale, ungurii fac o mișcare fara precedent. Astfel ca, zeci de autocare, microbuze și mașini au…