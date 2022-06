PSD rectifică: Supraimpozitarea este pentru veniturile salariale din sistemul bugetar Dupa ce, in urma cu o zi a vorbit despre supraimpozitarea veniturilor salariale mai mari decat salariul Președintelui Romaniei, social democrații revin joi, cu precizarea ca aceasta se refera la veniturile salariale din sistemul bugetar. PSD a revenit cu un nou comunicat de presa in care anunța ca a facut in coaliție o serie de propuneri de modificari fiscale, precizand ca supraimpozitarea s-ar face pe veniturile salariale din sistemul bugetar. „Avand in vedere principiile de echitate si solidaritate sociala care trebuie sa fundamenteze reforma sistemului fiscal din Romania, in viziunea PSD este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

