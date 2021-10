Stiri pe aceeasi tema

- PSD a reactionat dupa ce premierul demis, Florin Citu, a sustinut ca „bunastarea romanilor se simte deja”.“Ei se lauda și economia se scufunda”, au transmis social-democratii intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook. PSD menționeaza “5 realitați” ale economiei romanești pe care Guvernul demis „uita”…

- Florin Citu a declarat sambata, dupa ce Agentia de rating Standard&Poor’s a mentinut ratingul de tara al Romaniei la stabil, iar Moody’s l-al imbunatatit de la negativ la stabil, ca in ciuda tuturor stirilor alarmiste, Romania merge in directia buna si nu in cea gresita.

- PSD a reactionat, printr-o postare pe Facebook, dupa ce premierul demis, Florin Citu, a sustinut intr-o conferinta de presa, astazi, ca „bunastarea romanilor se simte deja”. "Ei se lauda și economia se scufunda", au scris social-democratii intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook. PSD…

- PSD vine cu replica dupa ce Cițu a vorbit despre ratingul Romaniei: „Ei se lauda și economia se scufunda”. PSD vorbește despre 5 realitați ale economiei romanești pe care Guvernul demis „uita” sa...

- „Astazi avem doua vesti foarte bune pentru Romania in acest context de criza economica globala. Agentia de rating americana Standard and Poor’s a reconfirmat ratingul de tara al Romaniei si a mentinut perspectiva la stabila. Dar vestea foarte buna vine de la cealalta agentie de rating americana, Moody’s,…

- Președintele PNL Ludovic Orban susține ca Guvernul trebuie condus nu doar 3-4 ore pe zi, ci 16 sau chiar 24, daca e nevoie. „Guvernul trebuie condus și nu doar 3-4 ore pe zi. Guvernul trebuie condus 12 ore pe zi, 16 ore pe zi sau 24 de ore, daca o reclama nevoia atingerii programului de guvernare”,…

- Liderul PNL, Ludovc Orban, afirma, joi, ca ”suntem înca departe de obiectivul de investitii”, fiind alocate 62 de miliarde de lei în acest sens, din care au fost realizare doar 21,3. ”Este necesara mobilizarea tuturor autoritatilor contractante”, afirma liderul PNL…

- „ZERO EURO DIN PNRR IN 2021! PSD a avut dreptate! Romania nu va primi niciun euro din PNRR in acest an! Romania NU se poate baza pentru finantarea deficitului urias pe avansul de 1,3 miliarde de euro din PNRR! Mai mult, Romania pierde un an pentru contractarea proiectelor! Autostrada Moldovei devine…