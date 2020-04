Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce președintele s-a dezlanțuit la adresa Opoziției, pe tema recentelor poziții exprimate pana sa fie adoptata, joi, in Parlament prelungirea starii de urgența, in contextul luptei contra noului coronavirus, reacțiile din randul formațiunilor vizate nu s-au lasat prea mult așteptate. Liderul ALDE…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a transmis joi, intr-un mesaj video, ca mor oameni cu zile pentru ca PNL guverneaza „haotic” și „nu testeaza populația, nu cumpara echipamente”:„Atunci cand PNL guverneaza prost, nu știe sa faca altceva decat sa atace PSD. Dar din ce in ce mai mulți romani…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține și dupa anunțul președintelui Klaus Iohannis ca nu va vota in Parlament prelungirea starii de urgența in Romania pentru 30 de zile. Liderul ALDE face și o referire la exprimarea pe care a avut-o președintele in legatura cu inconștienta unor politicieni.…

- Liderul USR, deputatul Dan Barna, a anuntat joi ca asteapta explicatii de la presedintele Klaus Iohannis pe marginea crizei politice "create de PNL" in urma depunerii mandatului de premier desemnat de catre Florin Citu. "Noi am avut astazi in Parlament sansa sa oprim o criza politica si sa concentram…

- "PSD a fost supus unui atac continuu din partea tuturor, din partea multor forte din aceasta tara. In fapt, au vrut sa distruga acest partid si, din pacate, nu este prima oara. Uniti, cu incredere unii in altii, am rezistat si de data aceasta acestui atac. Am vazut cu totii in ultimele luni unde…

- Presedintele USR, Dan Barna a dezvaluit, joi, la Palatul Cotroceni, discutiile cu presedintele Klaus Iohannis, pentru noul premier, in urma demiterii Executivului Orban prin motiune de cenzura."Presedintele a spus ca va respinge orice varianta de guvern PSD", a spus Barna. USR a venit la Cotroceni cu…

- "Domnule Orban, nici nu stiti cat de mic incepeti sa fiti", este mesajul pe care i l-a adresat Marcel Ciolacu premierului Ludovic Orban, in ziua votarii motiunii de cenzura. Liderul interimar al PSD a spus ca este revoltat ca Executivul a adoptat 25 de ordonante intr-o singura zi. …

- PSD a depus, joi, motiunea de cenzura impotriva Guvernului Ludovic Orban, in urma angajarii raspunderii pe legea alegerii primarilor in doua tururi de scrutin. Este prima motiune la adresa Guvernului monocolor PNL. UPDATE ora 13.20 Motiunea ee cenzura a fost inregistrata in Parlament si se va citi luni,…