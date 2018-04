Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat luni organizarea unui miting uriaș in Romania, care va urma sa aiba loc in luna mai.„Facem miting pentru familia tradiționala”, a spus Dragnea, dupa ședința CEx.

- Un lider PSD a confirmat faptul ca luni, in cadrul sedintei CexN, se va lua in discutie organizarea unui miting de 1 milion de oameni in luna mai, potrivit Realitatea. 0 0 0 0 0 0

- Sindicatul National Sport si Tineret (SNST) a anuntat printr-un comunicat de presa ca angajatii Ministerului Tineretului si Sportului si cei ai Directiilor Judetene pentru Tiineret si Sport si ai Cluburilor Sportive Municpale sunt in greva japoneza vineri si intentioneaza sa participe la un miting…

- E scandal in toata regula la Congresul PSD, acolo unde Nicolae Banicioiu și Ecaterina Andronescu acuza jocurile de culise facute in favoarea premierului Viorica Dancila, astfel incat aceasta sa ocupe funcția de președinte-executiv al partidului. Banicioiu a acuzat voalat fraudarea votului…

- Ministerul Finantelor a publicat in dezbatere publica proiectul Ordonantei care aduce modificari Codului Fiscal pentru cuprinderea reglementarilor privind depunerea Declaratiei Unice, document care aduce o serie de completari declaratiilor facute pana acum de premierul Viorica Dancila si de ministrul…

- Au asistat circa 80.000 de persoane pe stadionul Lujniki, din Moscova, iar peste 50.000 de simpatizanți ar fi urmarit discursul pe ecrane amplasate in afara stadionului. Echipa de hochei a Rusiei, care s-a intors cu medalia de aur de la Olimpiada de Iarna, a fost alaturi de ”țar”, la intrunire participand…

- Viorica Dancila a dezvaluit, inaintea ședinței BPD a PSD, ca i-a transmis ambasadorului SUA Hans Klemm ca dorește ca Romania "sa devina producator de armament pentru toata zona"."Acum am terminat intalnirea cu domnul ambasador. Am discutat despre OCDE, am vorbit de viza pentru romani, despre…

- Deputatul Andreea Cosma a facut plangere penala pe numele procurorului Mircea Negulescu. Ea spune ca a fost pur si simplu ruinata dupa ce i-a fost confiscata toata arhiva notariala, in timpul perchezitiilor. Timp de peste doi ani nu a mai avut nici un fel de client la biroul notarial. Astfel, activitatea…