- Potrivit informațiilor G4Media, in urma negocierilor pentru formarea noului guvern de coaliție PSD-PNL-UDMR, social-democrații au avut o ședința de lucru, fiind vehiculate primele nume de potențiali miniștri. Mai precis, social-democrații mizeaza sa preia Ministerul Sanatații, iar ca prima varianta…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat intr-o emisiune TV luni seara ca alianța dintre PSD și PNL pentru guvernare ar trebui sa dureze cel puțin pana in 2024 și ca premierii nu mai trebuie schimbați de cateva ori pe an. „Noi am luat decizia de a avea negocieri cu PNL, UDMR și minoritați, asta…

- Marcel Ciolacu sustine ca membrii PSD vor ca cei “din prima linie” a conducerii partidului sa faca parte din Guvern, el facand referire la Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Vasile Dincu, Gabriela Firea sau Alexandru Rafila. Ciolacu afirma ca o alianta intre PSD si PNL este “o necesitate”, dar e de parere…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu a declarat, joi, la Parlament, inainte de intalnirea PNL-PSD, pentru negocierea unei majoritati parlamentare, ca PSD-ul ar trebui sa dea premierul si a mentionat ca se poate guverna in aceasta formula, daca si ”penelistii fac un efort”. Intalnirea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat, joi, ca PSD își menține poziția și ca va merge la consultarile de la Cotroceni cu o propunere de premier. Liderii PSD urmeaza sa se întâlneasca în cursul dupa-amiezii, cu liderii PNL, în prima runda de negocieri oficiala. Înainte…

- PSD s-a impartit in doua tabere pe subiectul motiunii de cenzura. Sorin Grindeanu, Vasile Dincu si Mihai Tudose au sustinut ca motiunea trebuie depusa dupa congresele PNL si USR PLUS, in timp ce Paul Stanescu si Gabriela Firea ar fi vrut ca PSD sa actioneze rapid, in primele zile din sesiunea parlamentara.…