PSD: Propunerea CNAS de a deconta un singur serviciu medical pe zi pentru o persoană este inacceptabilă Propunerea Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) de a deconta un singur serviciu medical pe zi pentru o persoana este inacceptabila, considera reprezentanții PSD care au anunțat, luni, intr-un comunicat de presa, ca se vor opune „oricaror dispoziții care limiteaza accesul la sanatate”. „PSD respinge categoric propunerea Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) […] The post PSD: Propunerea CNAS de a deconta un singur serviciu medical pe zi pentru o persoana este inacceptabila appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii PSD au transmis ca resping categoric propunerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) de a deconta un singur serviciu sau tratament medical pe zi, pentru acelasi cod numeric personal. Masura restrange drastic accesul la sanatate al persoanelor asigurate si afecteaza grav…

- Reprezentantii PSD au transmis ca resping categoric propunerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) de a deconta un singur serviciu sau tratament medical pe zi, pentru acelasi cod numeric personal. Masura restrange drastic accesul la sanatate al persoanelor asigurate si afecteaza grav…

- UPDATE: Persoana care intrase in stop cardiorespirator a murit, dupa incendiul care a cuprins apartamentul din Pantelimon. Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața intr-un bloc de pe Șoseaua Pantelimon din București. Apartamentul care arde este situat la etajul 10 al imobilului, anunta Inspectoratul…

- Peste 250 de organizatii ale societatii civile din Romania si internationale le cer ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, si presedintei Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Adela Cojan, decontarea avortului la cerere, a anuntat Centrul Filia, intr-un comunicat de presa transmis, miercuri,…

- Caz demn de filmele cu mafioți, in Caraș-Severin. Sapte persoane, intre care trei politisti, sunt cercetate de procurori pentru constituirea unei grupari cu scopul de a comite omor calificat cu premeditare. In ianuarie 2021, trei suspecti ar fi urmarit o victima, pe care au batut-o si au dus-o cu masina…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a susținut ca prioritatea sa este pastrarea tuturor școlilor deschise, indiferent de modul in care va evolua criza energetica, pe fondul creșterii facturilor la incalzire, in prima conferința de presa in calitate de ministru. Domnia sa nu ma dorește ore online in acest…

- Azerbaidjan a lansat, noaptea trecuta, un atac militar masiv asupra mai multor regiuni din Armenia, situate in zona de est a tarii. Oficialii armeni spun ca Azerbaidjanul folosește drone de lupta, artilerie și arme de foc de mare calibru, relateaza presa azera și armeana. Ministerul Apararii al Armeniei…

- Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a suspendat poprirea conturilor companiei Blue Air, dupa ce compania a cerut eșalonarea datoriilor. Anunțul a fost facut de AFM intr-un comunicat de presa. „In urma solicitarii transmise in dimineața zilei de 7 septembrie 2022, de eșalonare la plata a obligațiilor…