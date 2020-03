PSD a propus, miercuri, un program de masuri sociale si economice pentru limitarea efectelor epidemiei de coronavirus in care se propune, printre altele, realocarea din bugetul de stat a unei prime transe de 10 miliarde de lei pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii, in vederea achizitionarii de medicamente, materiale sanitare si echipamente medicale.



"In fata epidemiei de coronavirus, Romania nu isi mai permite rafuieli politice sau calcule electorale. Preocuparea cea mai importanta a decidentilor politici trebuie sa fie sanatatea si siguranta cetatenilor. PSD propune…