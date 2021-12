Stiri pe aceeasi tema

- Campania “Un bust si o strada cu numele Constantin Stroe” Campania inițiata de «Jurnalul de Argeș» prin care se intenționeaza aprecierea personalitații lui Constantin Stroe caștiga, saptamana de saptamana, noi susținatori, oameni care l-au cunoscut, au colaborat și cunosc contribuția adusa de directorul…

- Doi tineri de 15 și 18 ani, diagnosticați cu Covid-19, au murit in ultimele 24 de ore, a anunțat vineri Grupul de Comunicare Strategica. Ambii erau nevaccinați. Potrivit GCS, este vorba de o tanara de 15 ani, din Mureș, care nu prezenta comorbiditați și era nevaccinata. Al doilea caz este al unui tanar…

- Ministerul Muncii a initiat un proiect de hotarare de Guvern prin care ziua de luni, 29 noiembrie, sa fie libera, potrivit unui anunt al institutiei. Aceasta avand in vedere ca 30 noiembrie si 1 decembrie sunt zile libere stabilite prin Codul Muncii, iar, in acest an, ele pica in zilele de marti si…

- Elena Lasconi, primarul municipiului Campulung Muscel, afirma ca are planuri mari pentru perioada care urmeaza din punct de vedere investițional. „Avem planuri mari pentru campulungeni. Imi doresc ca in urmatorii 3 ani sa pot schimba cu adevarat fața acestui oraș cu potențial turistic, dar și cu o istorie…

- Scade pretul locuintelor si a chiriilor pentru tineri! Se reduc preturile de vanzare si chirie ale locuintelor ANL! La inceputul acestei luni a fost publicata in Monitorul Oficial o hotarare pentru modificarea si completarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998…

- Programul național de construcție de creșe noi al Guvernului este cu un pas mai aproape de demararea lucrarilor de construcție. Ministerul Dezvoltarii a aprobat primele 43 de creșe, in cazul carora poate fi inițiata procedura de achiziție publica, a anunțat marți ministrul dezvoltarii, Cseke Attila.…

- Gentea: Zona Costache Negri – Parcul Ștrand va avea un complex sportiv așa cum și-l doresc cetațenii! Zona Costache Negri – Parcul Ștrand va avea un complex sportiv așa cum și-l doresc cetațenii, anunța primarul municipiului Pitești Cristian Gentea. „Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a aratat ca este adeptul "statului minimal" in vremuri "normale", insa sustine ideea unui "stat puternic" in vreme de pandemie. "Libertatea mea e foarte importanta, dar nu e absoluta. Cand e vorba de sanatatea publica, libertatea mea se opreste acolo unde pentru ceilalti…