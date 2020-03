Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, deputatul buzoian Marcel Ciolacu, vine cu o serie de masuri identificate de formațiunea pe care o conduce, pentru ca „Romania sa faca fața celor doua provocari imense cauzate de epidemia de coronavirus: sanatate și economie.” „PSD propune urmatorul PROGRAM de MASURI SOCIALE…

- "In fata epidemiei de coronavirus, Romania nu isi mai permite rafuieli politice sau calcule electorale. Preocuparea cea mai importanta a decidentilor politici trebuie sa fie sanatatea si siguranta cetatenilor. PSD propune urmatorul program de masuri sociale si economice pentru limitarea efectelor coronavirus:…

- Principalele declaratii ale presedintelui Klaus Iohannis, despre coronavirus M-am interesat despre starea celor care au fost depistati pozitiv, cei 30 si care sunt declarati bolnavi. Am constatat ca starea lor generala este buna. Mai multi dintre ei au simptome foarte usoare de tip raceala, cativa au…

- Așadar, conform datelor furnizate Ministerului Sanatații, pana in prezent, in cele cinci centre de boli infecțioase din București, Timișoara, Cluj Napoca, Constanța și Iași au fost lucrate 473 de teste pentru COVID-19. Dintre acestea doar trei teste au avut rezultat pozitiv, care au fost anunțate in…

- Profesorul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals”, unde a fost dus primul roman depistat cu coronavirus si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru fac noi declaratii de presa. „Persoana adusa din Gorj este doar purtator de virus, e sanatos, fara…

- Victor Costache, ministrul Sanatatii, subliniaza ca nu exista inregistrat niciun caz de coronavirus in Romania si exista 3.500 de locuri suplimentare in centrele de carantina.Epidemia de coronavirus care a cuprins Italia a pus in alerta si autoritatile din Romania. Ministrul Sanatații, Victor Costache,…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca guvernul va avea o ședința dedicata noului coronavirus. Șeful de la Economie a mai spus ca principalul sector care va fi afectat de epidemie este turismul. Ministrul a fost intrebat de jurnalisti, la finalul unei conferințe, care va fiimpactul noului…

- Institutul National de Boli Infectioase “Matei Bals” este dotat cu toate kit-urile necesare diagnosticarii rapide a infectiei cu coronavirus, informeaza AGERPRES . “In prezent, Institutul National de Boli Infectioase “Matei Bals” este dotat cu toate kit-urile necesare diagnosticarii rapide a infectiilor…