PSD propune o lege a testării gratuite, în cazul elevilor PSD va iniția o propunere legislativa prin care Guvernul sa fie obligat sa asigure gratuit, fiecarui elev, cate doua teste antigen pe saptamana. „Ținand cont ca elevii sub 12 ani nu au opțiunea vaccinarii, testarea periodica reprezinta masura absolut necesara pentru combaterea transmiterii virusului in unitațile de invațamant”, susține Stefan Ovidiu Popa, deputat social-democrat. Acesta nu prezinta o estimare a bugetului necesar, doar solicita ca fondurile necesare pentru achiziția testelor și pentru administrarea lor sa fie asigurata din Fondul de Rezerva al Guvernului. The post PSD propune o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

